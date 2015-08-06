وزير الداخلية الأسبق: تأمين احتفال قناة السويس الجديدة تم بدقة متناهية

قال اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق، إن إجراءات تأمين الاحتفال بقناة السويس الجديدة تم تنفيذها بدقة متناهية، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود مصر الآن من نجاح إلى نجاح.

> وأضاف “العيسوي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، إن إنجاز قناة السويس الجديدة في وقت قياسي يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي.

> وعن إجراءات تأمين الانتخابات البرلمانية القادمة مقارنة بتأمينها في عهد الإخوان، قال “العيسوي” إن الأحزاب السياسية كانت غائباً تماماً مما أعطى فرصة للجماعات الإسلامية للتحرك، والخطورة تكمن في ترك الساحة السياسية للجماعات الإسلامية.