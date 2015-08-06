بالصور.. فرحة كبيرة لأهالى مطروح ومصطافيها بافتتاح قناة السويس الجديدة

وسط فرحة كبيرة عاشت محافظة مطروح يوما سعيدا ابتهاجا بافتتاح قناة السويس الجديدة، حيث شارك اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح الأهالى والمصطافين احتفالاتهم بتلك المناسبة بشاطئ روميل، وسط الأغانى الوطنية ورفع أعلام مصر عالية.

وقال محافظ مطروح "نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الذى وعد فأوفى بوعده.. ونهنئ الشعب المصرى، ونهنئ أنفسنا بذلك الإنجاز العظيم رغم كل التحديات التى تواجهها مصر على الرغم من التشكيك فى المشروع، إلا أن المصريين أثبتوا أنهم قادرون على التحدى وتحقيق المستحيل بقوة الإرادة المصرية التى نجحت فى تحقيق الحلم وحفر قناة السويس الجديدة خلال عام وليسقط كل الماكرين والحاقدين والخائنين ولتحيا مصر".

واستطرد محافظ مطروح أن ما تشهده مطروح هو تعبير عن فرحة جميع أهالى مطروح وزائريها بتحقيق أمل انتظره أكثر من 90 مليون مصرى اجتمعوا على هدف واحد، ألا وهو إعلاء مصلحة الوطن والعمل من أجل إقامة مشروع قومى يهدف إلى ضخ الاستثمارات وتشغيل القوى العاملة.

وأضاف "أن ذلك الإنجاز العظيم ليس لمصر فقط، ولكنه إهداء المصريين للعالم لما ستقدمه تلك القناة من تسهيلات وسرعة وزيادة فى أعداد مرور وعبور السفن والشاحنات سواء من أدوية أو بضائع أو مواد طاقة كالبترول وغيرها.. فهى ستخدم شعوب العالم كله ".

من ناحية أخرى أعدت محافظة مطروح شاشات عرض بكورنيش المدينة وشوارعها الرئيسية لعرض احتفالية الافتتاح على الهواء مباشرة وتزينت جميع شوارع مدينة مرسى مطروح بالأعلام واللافتات المعبرة عن فرحة أهالى مطروح، وطافت فرقة الموسيقات العسكرية شوارع المدينة ابتهاجا بتلك المناسبة العظيمة، وشهدت شواطئ مطروح فرحة المصطافين وأهالى المدينة ورقصهم على نغمات الاغانى الوطنية التى ألهبت حماس المتواجدين على الشواطئ رافعين أعلام مصر وسط تأمين أمنى لجميع مظاهر الاحتفال، حيث شارك مديرية التربية والتعليم بمهرجان فنى وحمل الطلاب الأعلام مرددين أغانى وطنية وطافوا شوارع المدينة، كما شاركت القوات البحرية وأصحاب اللانشات البحرية والجيت سكى بتقديم عروض على الشواطئ رافعين أعلام مصر وطافت سيارات تابعة لمديريات الثقافة والشباب والرياضة شوارع المدينة وعلى الشواطئ تحمل سماعات كبيرة مرددة الأغانى الوطنية التى استجاب لها كل المصطافين بالرقص والغناء مرددين هتافات تحيا مصر تحيا مصر، ابتهاجا بالإنجاز العظيم بافتتاح قناة السويس، كما ستقيم مديرية الثقافة بمطروح احتفالية فنية مساء الخميس بمسرح الشاطئ بتقديم أوبريت بعنوان "الوطن.. قناة - شريان حياة" وتقديم عروض فنية أخرى بحضور اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، كما تقام مسابقة رسم على الأسفلت للأطفال بقصر ثقافة الطفل وأمسية شعرية لشعراء البادية على مسرح الشاطئ، تعبيرا عن تلك المناسبة.

كما تشارك فرق الفنون الشعبية بمطروح وسيوة بعروضها على مسرح الشاطئ الذى بمشاركة المصطافين وأهالى المحافظة.



>