محافظ المنيا يودع الوفد المسافر للمشاركة فى احتفالات قناة السويس

نقل اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، خالص تهانيه لأهالى المنيا وشعب مصر أجمع بمناسبة افتتاح قناة السويس، معربًا عن سعادته بتحقيق الحلم، الذى تجمع المصريون حوله ليصبح حقيقة فى أقل من عام.

وأضاف المحافظ، خلال تحيته ووداعه للوفد المسافر لقناة السويس من محافظة المنيا للمشاركة فى فعاليات الاحتفال أن هذا الإنجاز الكبير قد أعطى المصريين الأمل مرة أخرى فى رفعة وتنمية بلدنا الغالى، وقال من حق المصريين جميعا أن يفرحوا بإنجازهم الكبير، الذى تحقق فى وقت قياسى أبهر به العالم، بفضل قوة وعزيمة الإرادة المصرية والالتفاف حول القيادة السياسية، التى وعدت فأوفت وحققت حلم كل المصريين.

ودعا المحافظ إلى عدم الالتفات إلى حملات التشكيك، التى يشنها الخبثاء بهدف زعزعة ثقة المصريين فى قيادتهم أو النيل من المشروعات الكبيرة، التى تتحقق على أرض مصر، مؤكدا أن القافلة تسير وتنطلق نحو التنمية والنهضة.

هذا وقد ضم الوفد المسافر للقناة عددا من رؤساء المدن ومديرى مديريات الخدمات وعدد من مديرى الإدارات والعاملين بديوان عام المحافظة.