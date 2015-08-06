بالفيديو والصور.. أهالى الإسماعيلية يحتفلون بافتتاح قناة السويس الجديدة

توافد عدد كبير من أبناء الإسماعيلية على ميدان الممر وبدأوا فى إقامة حفل ساهر بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، ورقص الحضور على أغانى تسلم الأيادى والكثير من الأغانى الوطنية .

جدير بالذكر أن أبناء الإسماعيلية سهروا الليلة الماضية حتى الصباح، وتجمع الآلاف من أبناء المحافظة من كل مكان وقضوا ليلة عرس حتى الصباح، ابتهاجا وفرحا بافتتاح قناة السويس الجديدة.

كما شهدت شوارع الإسماعيلية اليوم الخميس، عدة مسيرات بالسيارات التى تتزين بالأعلام المصرية ابتهاجا بافتتاح قناة السويس الجديدة حاملين الدى جى فوقها وموسيقى تسلم الأيادى.



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