بالصور.. البورسعيدية يواصلون الاحتفال بالقناة الجديدةعلى أغانى السمسمية

يواصل المئات من الفتيات والشباب والنساء والأطفال فرحتهم، بعد إعلان الرئيس السيسى، إطلاق إشارة افتتاح قناة السويس الجديدة على أنغام السمسمية بميدان الشهيد عبد المنعم رياض، بشارع 23 يوليو الشهير يحملون أعلام مصر وصور الرئيس السيسى، التى انطلقت بها السيارات ورفاعات من الأوناش العملاقة التى زينت بالورود.

كما خرج العديد من الأهالى بسياراتهم الخاصة فى مسيرة امتدت بطول الشوارع والميادين الرئيسية تطلق صفاراتها ابتهاجا وفرحا بالحدث التاريخى، وردد البورسعيدية الأغانى الوطنية وخاصة تسلم الأيادى، وتسلم ياجيش بلادى، رافعين أعلام مصر، وسط زغاريد من النساء اللاتى رقصن على أنغام السمسمية فرحًا بقناة السويس الجديدة.



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