بالصور..مدير أمن الغربية يوزع الورد على المواطنين خلال افتتاح قناة السويس

شارك اللواء نبيل عبد الفتاح سعد مدير أمن الغربية يرافقه اللواء حسام خليفة حكمدار أمن الغربية وسامية محرز السكرتير العام للمحافظة أبناء محافظة الغربية فى احتفالاتهم بافتتاح قناة السويس الجديدة.

ووزع مدير أمن الغربية الورود والحلوى على المواطنين وسط حالة من الفرحة وردد المواطنون هتافات تحيا مصر تحيا مصر "بنحبك يا سيسى" الشرطة والجيش والشعب إيد واحدة، وأطلقت السيدات الزغاريد احتفالا بهذا الإنجاز العظيم، كما قدم المواطنون الشكر لرجال الشرطة بالمحافظة على الجهد المبذول فى تأمين المحافظة.



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