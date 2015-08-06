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وسائل الإعلام الألمانية تلمح إلى قرب رحيل جوتزة عن بايرن ميونيخ

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وسائل الإعلام الألمانية تلمح إلى قرب رحيل جوتزة عن بايرن ميونيخ وسائل الإعلام الألمانية تلمح إلى قرب رحيل جوتزة عن بايرن ميونيخ

(إفي): أشارت وسائل إعلام ألمانية يوم الخميس إلى نية الدولي الألماني ماريو جوتزة لاعب بايرن ميونيخ، في الرحيل عن النادي البافاري، إثر المعاملة التي يلقاها من المدرب بيب جوارديولا والتي لا تلق قبولا من اللاعب.

واستندت صحيفة (بيلد) الألمانية اليومية في خبرها إلى تصريحات أدلى بها اللاعب نفسه خلال بطولة كأس (أودي) التحضيرية، والتي فاز بها الفريق الألماني أمس على حساب ريال مدريد الإسباني بهدف دون مقابل، أحرزه المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

وبدت علامات عدم الرضا على وجه اللاعب، صاحب هدف فوز الألماني بكأس العالم 2014 على حساب التانجو الأرجنتيني، الذي أشار إلى أنه "ربما" يعول جوارديولا أكثر عليه خلال الموسم المقبل بعد أن احتفظ به على مقاعد البدلاء في معظم مباريات الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة الألمانية واسعة الانتشار إلى وجود ثلاثة سيناريوهات أمام اللاعب الشاب (23 عاما): إما أن يحظى بثقة المدرب ويلعب كأساسي وفي هذه الحالة سيبقى، وإما أن يظل أسيرا لمقاعد البدلاء وتبقى العلاقة متوترة مع جوارديولا، وإما ألا يجدد المدرب نفسه تعاقده مع النادي وبالتالي تنتهي المشكلة.

وجاء فوز عملاق بافاريا أمس على حساب ريال مدريد ليخفف من حدة الانتقادات التي طالت المدرب الإسباني عقب خسارته لكأس السوبر يوم السبت الماضي أمام فولفسبورج بركلات الترجيح، بعد أن كان بايرن متقدما في النتيجة بهدف حتى ما قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين.

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