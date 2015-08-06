انطلاق سيارات الزهور على كورنيش الإسكندرية للاحتفال بافتتاح القناة

انطلقت منذ قليل سيارات الزهور فى إطار الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة حيث تحرك الموكب من أمام حدائق المنتزه فى اتجاة ميدان المنشية.

وتتضمن الاحتفالية وضع شاشات عرض عملاقة لإذاعة الاحتفال فى كل ميادين والأحياء، كما قامت الشواطئ بنقل الحفل مباشرة وتزيين الشواطئ وتنظيفها.

وتم تقديم عرض بالموتوسيكلات المائية في الميناء الشرقي، وموكب بالزهور يجوب الكورنيش من داخل حدائق المنتزه وحتى ميدان المنشية، الذى سيشهد ختام الفاعليات وعرض خطبة الزعيم جمال عبد الناصر لتأميم قناة السويس التى انطلقت من ميدان المنشية بالاضافة إلى كلمة لمحافظ الاسكندرية هانى المسيرى ، كما سيتم عمل عروض كرنفالية يشترك فيها شباب من مراكز الشباب وقصور الثقافة والكليات وعرض بالألعاب النارية فى منطقة الميناء الشرقية.