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بالصور.. قبيلة السواركة بسيناء تنظم احتفالا شعبيا بقناة السويس الجديدة

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نظم أبناء قبيلة السواركة بشمال سيناء، القاطنين فى قرية الروضة، التابعة لمركز بئر العبد اليوم احتفالا شعبيا بقناة السويس الجديدة.

وخلال الاحتفال استقل عدد من الشباب دراجات نارية وسيارات نصف نقل وجابوا شوارع القرية ومسافات على الطريق الدولى العريش الإسماعيلية، وهم يحملون علم وصور الرئيس السيسى، وينشدون أغانى وطنية.

وقال سالمان شميط رئيس جمعية تنمية المجتمع بقرية الروضة، أن الأهالى عبروا بطريقتهم التقليدية عن فرحتهم.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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