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قصر ثقافة طنطا ينظم احتفالية بمناسبة افتتاح قناة السويس

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قصر ثقافة طنطا ينظم احتفالية بمناسبة افتتاح قناة السويس قصر ثقافة طنطا ينظم احتفالية بمناسبة افتتاح قناة السويس
نظم قصر ثقافة طنطا التابع لمديرية الثقافة بالغربية، احتفالية ثقافية مساء اليوم الخميس، احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة، بحضور جابر سركيس مدير فرع ثقافة الغربية وحشد جماهيرى من الأدباء والمثقفين ورواد نوادى الأدب.

وتضمنت الاحتفالية عروض فنية وغنائية ومعرض فن تشكيلي وصور، ومحاضرة بعنوان قناة السويس وتعميق الانتماء الوطنى، ومعرض فن تشكيلى بعنوان "قناة السويس العبور الثانى" ومعرض كتب بعنوان "القناة العبور الجديد" ومعرض صور فوتوغرافى عن التجديدات في القناة.

كما قدمت فرقة الموسيقى العربية، فقرات غنائية وموسيقية وردد الحاضرون الأغانى الوطنية والحماسية.

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