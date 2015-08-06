أخبار عاجلة

لمخالفتهما الاشتراطات الصحية.. إغلاق مستشفى خاص وعيادة غير مرخصة بالمنوفية -
استعدادًا لـ"شم النسيم".. "صحة المنوفية" تكثف حملات الرقابة على "الأسماك المملحة" -
4 ملامح أساسية تحدد مستقبل السيارات في العالم بمعرض «سيول» -
الأخبار - العلاقات الأمريكية الصينية ... فصول من التوتر السياسي والإقتصادي والعسكري -
وزير البيئة يصل المنيا لتفقد مصنع تدوير القمامة بالعدوة -
محافظ أسيوط يلتقي 17 برلمانيًا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020 -
"الغندور" يكشف تفاصيل اجتماع لجنة صندوق تطوير التعليم -
هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن سوهاج والمحافظ يتقدمان الاحتفالات بافتتاح قناة السويس الجديدة

Google+ Print
تقدم أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، واللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، مسيرة شارك فيها أهالى وشعب سوهاج فرحتهم بافتتاح قناة السويس الجديدة، مهنئا شعب سوهاج عامة والشعب المصرى خاصة بافتتاح القناة، مؤكدا أنها ستحقق ما لم يتخيله أحد وإنها فاتحة خير ورخاء لمصرنا الغالية التى تستحق الكثير والكثير .

كما شارك فى عملية الاحتفال وكلاء الوزارة ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية ولفيف من الشباب والأطفال.

ووزعت إدارة العلاقات العامة بالمحافظة الحلوى والأعلام على جماهير وأبناء سوهاج خلال احتفالاتهم بشوارع سوهاج طوال اليوم، رغم ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن الشعب السوهاجى قرر الخروج فى الشوارع والاحتفال والإعلان عن فرحته بافتتاح القناة الجديدة حتى المرضى فى المستشفيات خرجوا إلى الشبابيك والبلكونات والأهالى فى منازلهم خرجوا يطلون من شرفاتهم مشاركين بالأعلام والأغانى والزغاريد.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365