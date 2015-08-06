مدير أمن سوهاج والمحافظ يتقدمان الاحتفالات بافتتاح قناة السويس الجديدة

تقدم أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، واللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، مسيرة شارك فيها أهالى وشعب سوهاج فرحتهم بافتتاح قناة السويس الجديدة، مهنئا شعب سوهاج عامة والشعب المصرى خاصة بافتتاح القناة، مؤكدا أنها ستحقق ما لم يتخيله أحد وإنها فاتحة خير ورخاء لمصرنا الغالية التى تستحق الكثير والكثير .

كما شارك فى عملية الاحتفال وكلاء الوزارة ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية ولفيف من الشباب والأطفال.

ووزعت إدارة العلاقات العامة بالمحافظة الحلوى والأعلام على جماهير وأبناء سوهاج خلال احتفالاتهم بشوارع سوهاج طوال اليوم، رغم ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن الشعب السوهاجى قرر الخروج فى الشوارع والاحتفال والإعلان عن فرحته بافتتاح القناة الجديدة حتى المرضى فى المستشفيات خرجوا إلى الشبابيك والبلكونات والأهالى فى منازلهم خرجوا يطلون من شرفاتهم مشاركين بالأعلام والأغانى والزغاريد.



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