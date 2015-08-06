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محافظ مطروح يوزع عصائر وحلوى على المصطفين لافتتاح القناة

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محافظ مطروح يوزع عصائر وحلوى على المصطفين لافتتاح القناة محافظ مطروح يوزع عصائر وحلوى على المصطفين لافتتاح القناة
شارك اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح احتفالات أهالى محافظة مطروح بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة بالمرور على عدد من شواطئ المحافظة وكورنيش مدينة مرسى مطروح.

كما وزع المحافظ العصائر والحلوى على المصطافين بهذه المناسبة، معربا عنى خالص تهانيه للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الذى وعد فأوفى بوعده.

وأعرب الأهالى وزائرى المحافظة عن سعادتهم بمشاركة المحافظ فرحتهم بافتتاح هذا المشروع العملاق؛ حيث خرجوا إلى كورنيش المدينة رافعين الأعلام ومرددين الأغانى الوطنية.

وأكد محافظ مطروح أن ما تشهده مطروح هو تعبير عن فرحة جميع أهالى مطروح وزائريها بتحقيق أمل انتظره أكثر من 90 مليون مصرى اجتمعوا على هدف واحد ألا وهو إعلاء مصلحة الوطن والعمل من أجل إقامة مشروع قومى، يهدف إلى ضخ الاستثمارات وتشغيل القوى العاملة.

وأضاف أن ذلك الانجاز العظيم ليس لمصر فقط ..ولكنه إهداء المصريين للعالم لما ستقدمه تلك القناة من تسهيلات وسرعة وزيادة فى أعداد مرور وعبور السفن والشاحنات، سواء من أدوية أو بضائع أو مواد طاقة كالبترول وغيرها، فهى ستخدم شعوب العالم كله.
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مصر 365