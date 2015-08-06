انفجار فى شرق العراق يؤدى لقطع خط للكهرباء من إيران

قالت وزارة الكهرباء العراقية اليوم الخميس إن انفجارا استهدف منشأة للكهرباء فى شرق البلاد أدى الى توقف إمدادات الكهرباء من ايران المجاورة مما يعمق مشكلة نقص الكهرباء وسط موجة حارة بدأت قبل أسابيع.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن التفجير الذى وقع اثناء الليل واستهدف خط ميرزاد الكهربائى فى المنطقة الصحراوية على بعد نحو 20 كيلومترا غربى بلدة مندلى فى محافظة ديالى. وقال مسؤولون إن الانفجار أدى الى خفض الطاقة بمقدار 400 ميجاوات.

وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس إن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع زرعت أسفل منشأة الكهرباء،وقال لرويترز إن هذا العمل يستهدف بالطبع المدنيين وراحتهم خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة واضاف أنه يهدف ايضا الى تأليب المدنيين على وزارة الكهرباء وبالتالى الحكومة.

وقال المدرس إن الخط استهدف بأكثر من عشرة تفجيرات فيما سبق، ويقع رئيس الوزراء حيدر العبادى الذى تولى المنصب منذ عام تحت ضغط لتحسين الأمن والوضع الاقتصادى بينما يواجه تحديا يتمثل فى مشهد سياسى يسوده الاستقطاب.

وفى الأيام الأخيرة تجاوزت درجات الحرارة فى العراق 50 درجة مئوية مما أدى الى تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء فى فصل الصيف ودفع الحكومة الى إعلان عطلة مدتها أربعة أيام الأسبوع الماضى .