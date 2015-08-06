مقتل 6 إرهابيين فى تبادل إطلاق النيران مع الأمن بالفيوم

صرح مصدر أمنى أن حملة أمنية مكبرة شنتها قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية تمكنت من تصفية 6 إرهابيين من أعضاء خلية نوعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بعد معركة شرسة وقعت أثناء مداهمة وكر الخلية بين الزراعات بقرية أبو ناعورة بمركز سنورس.

وأشار المصدر إلى أن المعركة أدارتها قوات مكافحة الإرهاب ولم تشارك فيها مديرية أمن الفيوم، وأكد المصدر أن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية بوجود مجموعة من الإرهابيين في وكر لهم بين الزراعات في قرية أبو ناعور بمركز سنورس، وتم رصد تحركاتهم واستهداف هذا الوكر وبوصول قوات الشرطة له قام الإرهابيون بإطلاق النيران بكثافة عليهم وتم تبادل إطلاق النيران بين الطرفين.

وتمكنت الشرطة من السيطرة علي الوضع ولقي 6 من الإرهابيين مصرعهم، وتبين أن بحوزتهم عدد من المتفجرات والقنابل محدثة الصوت.

وأكد المصدر أنه لم يثبت حتي الآن إذا كان أعضاء هذه الخلية هم المتورطون في مقتل الطفلة جاسي 4 سنوات ابنة المقدم شريف سامي أم لا .ولكن المعلومات تشير الي تورطهم في عدد من جرائم استهداف ضباط الشرطة وحرق محولات الكهرباء.

ومن جانبه قال نفي اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم في اتصال هاتفي لليوم السابع تصفية إرهابيين وأكد أنه في مأمورية الآن وليس لديه معلومات عن الواقعة .



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