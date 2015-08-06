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أطعمة لذيذة لفقدان الوزن فى فصل الصيف.. أبرزها البطاطس

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أطعمة لذيذة لفقدان الوزن فى فصل الصيف.. أبرزها البطاطس أطعمة لذيذة لفقدان الوزن فى فصل الصيف.. أبرزها البطاطس
تختلف الأطعمة باختلاف سعراتها وعناصرها، فهناك بعض الأطعمة التى ترفع مجموع السعرات الحرارية، وهناك أطعمة أخرى تقلل الشهية. وفيما يلى 2 من الأطعمة التى تحرق المرتكزة فى الجسم، وفقًا للموقع الطبى الأمريكى “Health Food Star”، وتشمل:

1- المكسرات


>على الرغم من كونها تحتوى على نسبة عالية من الدهون، لكن تعتبر المكسرات من بين أفضل المواد الغذائية التى تعمل على خفض الوزن.
>ويرجع ذلك إلى أنها منخفضة فى الكربوهيدرات، ولكنها تحتوى على نسبة عالية من الألياف والدهون الصلبة والبروتين، كما أنها تزيد من الشعور بالشبع، على الرغم من أنها تحتوى على سعرات حرارية منخفضة.

والذين يتناولون المكسرات (الفول السودانى أو غيرها من المكسرات) ينخفض وزنهم، حيث أثبتت الدراسات أنها تنقص الوزن وتؤدى إلى تقليل محيط الخصر.

وقد كشفت دراسة علمية سابقة أن اتباع نظام غذائى منخفض السعرات الحرارية مع إضافة اللوز إليه، خفض من الوزن الزائد بنسبة 62٪.

2- البطاطس المسلوقة


>يمكن للبطاطس أن تسبب زيادة الوزن بشكل صحى، وهذا يعتمد على كيفية إعدادها، حيث إن البطاطس الأصابع ورقائق البطاطس المقلية تحتوى كمية كبيرة من السعرات الحرارية، بخلاف البطاطس المسلوقة.

فهناك الكثير من الدراسات أثبتت أن البطاطس المسلوقة تساعد على فقدان الوزن، كما أن هناك بروتينًا موجودًا فى البطاطس يسمى مثبط البروتياز 2، له تأثير مفيد على هرمونات الشهية.

وأوضح باحثون أمريكيون عبر دراسة علمية نشرت مؤخرًا بصحيفة الديلى ميل البريطانية، أن البطاطس تحتوى على النشا المقاوم، وهى مادة مثل الألياف يمكن أن تساعد على فقدان الوزن.
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مصر 365

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