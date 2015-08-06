نظام غذائى مذهل لمرضى الزهايمر والنسيان

كشفت دراسة علمية حديثة أن اتباع نظام غذائى غنى بالخضراوات الورقية، والفاصوليا، والتوت، والحبوب الكاملة والعنب، يساعد على تأخير شيخوخة الدماغ بطريقة طبيعية ويقلل من التدهور المعرفى.

وقد أظهرت الدراسة التى أجراها علماء من المركز الطبى لجامعة روش فى شيكاغو، أن البالغين المسنين الذين اتبعوا النظام الغذائى “MIND” انخفضت لديهم فرص الإصابة بشيخوخة الدماغ لمدة 7.5 سنة من أولئك الذين لم يتبعوا الحمية.

وقالت مارثا كلير موريس، عالمة الأوبئة الغذائية فى المركز الطبى لجامعة روش، فى تقرير نشر فى دورية "الزهايمر والخرف"، إن نتائج الدراسة تشير إلى أن النظام الغذائى “MIND” تسبب فى انخفاض حاد للتدهور المعرفى مع التقدم العمر.

وفى دراسة سابقة، أظهر الباحثون أن النظام الغذائى “MIND” قد خفض من فرص الإصابة بمرض الزهايمر،وأوضح الباحثون أنه يتكون من 15 مكونًا غذائيًا، منها ثلاث حصص من الحبوب الكاملة، سلطة وخضار كل يوم، وكأس من النبيذ، مع أكل الفول والدواجن على الأقل مرتين فى الأسبوع، والسمك مرة فى الأسبوع.

وأضاف الباحثون أن اتباع نظام غذائى صحى من فترة الطفولة للشيخوخة يقلل من فرص الإصابة بالأمراض ومنها مرض الزهايمر والتدهور المعرفى وأمراض القلب والسكر والسرطان وغيرها من الأمراض. وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.