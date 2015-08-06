خالد صلاح يعلن تصالح أحمد موسى ويوسف الحسينى بالبث المشترك لافتتاح القناة

قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع": إن قناة السويس الجديدة عقدت صلحا اليوم بين الإعلامى يوسف الحسينى والإعلامى أحمد موسى، على غرار مصالحة الرئيس السيسى الإعلامى أحمد شوبير بالمستشار مرتضى منصور من قبل، خلال تقديمهم لبث مشترك لعدد من القنوات المصرية فى إطار احتفال الافتتاح العالمى للقناة الجديدة بحضور ملوك ورؤساء الدول العربية والأجنبية.

وقال "صلاح" خلال البث المشترك لقناة النهار، وصدى البلد، وأون تى فى، مع الإعلامى أحمد موسى ويوسف الحسينى وعمرو الكحكى وأحمد شوبير، على هامش افتتاح قناة السويس الجديدة، إن الحدث العالمى الذى شهدته مصر اليوم الخميس يخرس كافة الأصوات التى كانت تخرج ضد مشروع القناة الجديدة الفترات الماضية، ويؤكد أيضا أن الدولة تمضى قدما فى خطط التنمية.