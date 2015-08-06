نشطاء خليجيون يدشنون هاشتاج "الإمارات بتفرح مع مصر"

دشن مستخدمون إماراتيون على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، هاشتاج "الإمارات بتفرح مع مصر "، تزاماً مع احتفال المصريون بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وجاء الهاشتاج كنوع من المشاركة من قِبَل الأشقاء الإماراتيين، لفرحة المصريين بالمشروع الجديد، وهو ما عبر عنه الناشط سهيل العبدول قائلاً: "كل إنجاز ونجاح يحققه الشعب المصرى يسعدنا ويفرحنا وكأنه إنجاز ونجاح لنا".

وتداول مستخدمو الهاشتاج، المقولة الشهيرة للشيخ زايد، مؤسس دولة الإمارات قائلةً: "مصر بالنسبة للعرب هى القلب.. واذا مات القلب فلا حياة للعرب".



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