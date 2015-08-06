نشطاء خليجيون يدشنون هاشتاج "الإمارات بتفرح مع مصر"
دشن مستخدمون إماراتيون على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، هاشتاج "الإمارات بتفرح مع مصر"، تزاماً مع احتفال المصريون بافتتاح قناة السويس الجديدة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وجاء الهاشتاج كنوع من المشاركة من قِبَل الأشقاء الإماراتيين، لفرحة المصريين بالمشروع الجديد، وهو ما عبر عنه الناشط سهيل العبدول قائلاً: "كل إنجاز ونجاح يحققه الشعب المصرى يسعدنا ويفرحنا وكأنه إنجاز ونجاح لنا".
وتداول مستخدمو الهاشتاج، المقولة الشهيرة للشيخ زايد، مؤسس دولة الإمارات قائلةً: "مصر بالنسبة للعرب هى القلب.. واذا مات القلب فلا حياة للعرب".
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