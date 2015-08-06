المؤتمر يندد بإستهداف مسجد قوات الطوارئ بالسعودية

ندد نائب رئيس حزب المؤتمر، المستشار حسين أبو العطا، بالهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم، مسجد قوات الطوارئ بمنطقة أبها في المملكة العربية السعودية، وأسفر عن سقوط ضحايا من رجال الأمن السعودي وإصابة آخرين.

وقدم نائب رئيس حزب المؤتمر -فى بيان- خالص تعازية للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والشعب السعودي والقيادة السعودية، مؤكدًا أن الإرهاب لن ينال من قوة ووحدة المملكة العربية السعودية.

وأضاف، أن إجرام عصابات «داعش» وغيرها من وجوه الفكر التكفيري المتعصب لم يقتصر على دولة دون أخرى أو شعب دون آخر بل يحاول التأثير على مجمل دول المنطقة والعالم أينما سنحت له الفرصة لذلك، وهو يتطلب من كافة دول المنطقة خصوصًا والعالم عمومًا مزيدًا من التعاون والتنسيق الأمني والعسكري تجاه هذا الخطر المهدد للجميع.