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الأهلى يخوض أولى تدريباته فى تونس مساء اليوم استعداداً للنجم

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الأهلى يخوض أولى تدريباته فى تونس مساء اليوم استعداداً للنجم الأهلى يخوض أولى تدريباته فى تونس مساء اليوم استعداداً للنجم

يؤدي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي اولي تدريباته بتونس في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة علي الملعب الفرعي لنادي النجم الساحلي التونسي
> ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي فى التاسعة مساء غداً الجمعة علي ملعب سوسة الذي ستقام عليه المباراة في ختام الاستعدادات لمواجهة النجم الساحلي بالجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الافريقية.

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