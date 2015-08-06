قيادي وفدي: سأعتصم بمقر الحزب للتمسك بالبدوى رئيسًا

أكد مرشح الوفد والقيادي الوفدي في القليوبية اللواء محمد ابراهيم، تمسكه بالدكتور السيد البدوي رئيسًا للحزب.

وصرح -في بيان له- قائلا : يردد بعض الخبثاء إشاعٍة مغرضٍة مفادها أن الدكتور سيد البدوي ينوي التقدم باستقالتة من رئاسة الحزب خلال أسبوع، وأقول لهؤﻻء والمعروفين لدى باﻻسم “عشم أبليس في الجنة”، لذا قررت وبصفٍة شخصيٍة التواجد في مقر الحزب بالدقي اعتبارًا من الساعة 12 ظهر يوم الأحد المقبل معلنًا اعتصامي بحديقتة لحين حضور الدكتور السيد البدوي، ليعلن ويؤكد علي استمراره رئيسًا للحزب وزعيمًا للوفديين .. وادعو كل من يحب الوفد ويثق في رئيسة الإعلان عن رأيه من الآن واﻻنضمام معي يوم اﻻحد المقبل بمقر الحزب.

واضاف مخاطبًا «البدوي»، “ رئاسة الحزب تكليف وليست تشريف، والقرار قرارنا وليس قرارك، من الآن، ستتغير بك وبنا الكثير من الأمور.. واختتم البيان بعبارة، “عاش الوفد وعاش رجالة المخلصين”.