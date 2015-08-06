ملك البحرين يدعو السيسي لزيارة المنامه ويؤكد : قناة السويس الجديدة مشروع جيل وشعب ووطن ورؤية قائد حكيم

عبر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على دعوته الكريمة للمشاركة في احتفال الشعب المصري الشقيق بافتتاح قناة السويس الجديدة، والتي تعد إنجازا وطنيا لشعب مصر وصفحة مضيئة جديدة في سجل تاريخه العريق الحافل بالعطاء والإنجازات.

وأعرب جلالته عن خالص التهنئة لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبا على هذا المشروع التاريخي الكبير الذي يأتي تأكيدا على قدرة الشقيقة مصر رغم كل التحديات والتي نجحت في زمن قياسي في إتمام هذا المشروع العملاق الذي يعتبر من أكبر مشاريع القرن .

> وأكد جلالة الملك أن مشروع القناة الجديدة هو مشروع جيل وشعب ووطن ، ورؤية قائد حكيم فخامة الأخ العزيز الرئيس عبد الفتاح السياسي، وأن هذا المشروع الاقتصادي الضخم سيغير خريطة الاقتصاد المصري إلى الأفضل بإذن الله تعالى لكل ما فيه خير ورخاء شعب مصر العظيم، وسيسهم في تعزيز مكانة مصر الدولية بما تقدمه هذه القناة من خدمة عظيمة للاقتصاد العالمي والتجارة العالمية، ويجعلها منطقة جذب استثماري.

> وأضاف جلالته قائلا: إننا بهذا الإنجاز لابد وأن نشيد بفعالية ودور الجيش المصري الشقيق في إدارة المشروع وإنجازه في وقت قياسي تاريخي، وهذا ليس بغريب على الجيش المصري العظيم الذي سجل لنا التاريخ إنجازاته ودوره على مرر السنين فقد كان في القديم أكبر جيش في التاريخ، وفي العصر الحاضر أكبر جيش في منطقة الشرق الأوسط، وهو يمارس دوره الحضاري والإنساني ودوره الكبير الذي يضطلع به في حماية المكتسبات الوطنية والعربية.

> كما أشاد جلالته بالدور الإيجابي والمشاركة الفاعلة لجمهورية مصر العربية الشقيقة في تحالف عملية “عاصفة الحزم” وعملية “إعادة الأمل”، وهو أكبر تحالف عسكري وسياسي بين الدول العربية، وهو ما يعد صحوة عربية حقيقية للرد على المخاطر والتهديدات التي تحيط بالأمة العربية .

> كما أشاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالدور الذي تقوم بع في مكافحة الإرهاب، وبالدور الريادي التاريخي الذي تضطلع به مصر العروبة في نهضة وتقدم الأمة العربية والإسلامية والدفاع عن قضاياها العادلة ولم شملها، مؤكدين بأن مصر ستبقى دائما وأبداً عمقاً استراتيجياً ومنارة عالية وقلعة حصينة للعروبة والإسلام.

> وفي ضوء مشاركته احتفال المصريين بافتتاح قناة السويس الجديدة، أكد جلالة الملك قائلا: لا يفوتنا بهذه المناسبة أن نشيد بعمق ومتانة علاقاتنا الأخوية العريقة التي تربط بلدينا مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وما وصلت إليه من تطور ونمو على كافة المستويات متطلعين إلى مواصلة العمل الوثيق مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز وتوطيد هذه العلاقات والارتقاء بها لكل ما فيه تقدم ورقي وازدهار بلدينا وشعبينا الشقيقين، مثمنين مواقف مصر المشرفة ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين وهي موضع التقدير والاعتزاز دائما من أبناء البحرين كافة .

> واختتم جلالة الملك تصريحه قائلا: نسأل الله العلي القدير أن يوفق أخينا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يحفظ مصر ويديم عليها نعمة الأمن والأمان ويحقق لشعبها ما يصبو إليه من تقدم ورقي وتطور، كما يسرنا أن نوجه الدعوة لفخامة الأخ الرئيس لزيارة مملكة البحرين في الوقت المناسب لفخامته .