وكيل تريزيجيه لـ في الجول: الأهلي وأندرلخت اتفقا على انتقال اللاعب

مع نهاية الموسم بتتويج الزمالك، من كان صاحب لقب أفضل صفقة في الموسم الجاري؟ أفضل حارس؟ أفضل مدافع؟ أفضل مهاجم؟ أفضل قائد؟ مفاجأة الدوري؟ سؤال يجاوب عليه حازم إمام.

FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية وخبراء اللعبة عن الأفضل في 2014-2015، والدور الآن على حازم إمام أسطورة نادي الزمالك.

السؤال الذي وجهناه إلى حازم .. من يستحق لقب صاحب أفضل صفقة في موسم 2014-2015؟

يرد حازم إمام لـFilGoal.com "إنه أيمن حفني".

وتابع "هو أفضل صفقة هذا الموسم. وأفضل لاعب وسط كذلك".

واختار حازم إمام علي جبر كأفضل مدافع في الموسم. وأحمد الشناوي كأفضل حارس. وباسم مرسي كأفضل مهاجم.