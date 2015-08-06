أخبار عاجلة

لمخالفتهما الاشتراطات الصحية.. إغلاق مستشفى خاص وعيادة غير مرخصة بالمنوفية -
استعدادًا لـ"شم النسيم".. "صحة المنوفية" تكثف حملات الرقابة على "الأسماك المملحة" -
4 ملامح أساسية تحدد مستقبل السيارات في العالم بمعرض «سيول» -
الأخبار - العلاقات الأمريكية الصينية ... فصول من التوتر السياسي والإقتصادي والعسكري -
وزير البيئة يصل المنيا لتفقد مصنع تدوير القمامة بالعدوة -
محافظ أسيوط يلتقي 17 برلمانيًا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020 -
"الغندور" يكشف تفاصيل اجتماع لجنة صندوق تطوير التعليم -
هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

وكيل تريزيجيه لـ في الجول: الأهلي وأندرلخت اتفقا على انتقال اللاعب

Google+ Print
وكيل تريزيجيه لـ في الجول: الأهلي وأندرلخت اتفقا على انتقال اللاعب وكيل تريزيجيه لـ في الجول: الأهلي وأندرلخت اتفقا على انتقال اللاعب

مع نهاية الموسم بتتويج الزمالك، من كان صاحب لقب أفضل صفقة في الموسم الجاري؟ أفضل حارس؟ أفضل مدافع؟ أفضل مهاجم؟ أفضل قائد؟ مفاجأة الدوري؟ سؤال يجاوب عليه حازم إمام.

FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية وخبراء اللعبة عن الأفضل في 2014-2015، والدور الآن على حازم إمام أسطورة نادي الزمالك.

السؤال الذي وجهناه إلى حازم .. من يستحق لقب صاحب أفضل صفقة في موسم 2014-2015؟

يرد حازم إمام لـFilGoal.com "إنه أيمن حفني".

وتابع "هو أفضل صفقة هذا الموسم. وأفضل لاعب وسط كذلك".

واختار حازم إمام علي جبر كأفضل مدافع في الموسم. وأحمد الشناوي كأفضل حارس. وباسم مرسي كأفضل مهاجم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع