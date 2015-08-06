رئيس الأهلي يوافق على إعارة تريزيجيه لأندرلخت

أعلن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي عن موافقته على عرض أندرلخت لاستعارة اللاعب محمود حسن "تريزيجيه" لمدة موسم.

وكان يحيى علي وكيل اللاعب قد أكد لـFilGoal.com عن حسم الصفقة من قبل الطرفين.

طالع || قصة تريزيجيه وأندرلخت

وأكد طاهر للصحفيين يوم الخميس عن موافقته على عرض إعارة تريزيجيه لأندرلخت.

وستكون الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء وفقا لما أكده وكيل اللاعب.

وعقب طاهر قائلا: "الموافقة على الاحتراف تأتي تأكيدا منّا على تصريحاتنا السابقة بعدم الوقوف أمام مستقبل أي لاعب بالنادي".

وأضاف "أتمنى لتريزيجيه التوفيق وتمثيل الأهلي بشكل مشرف".

ويستعد تريزيجيه مع الأهلي في تونس لمواجهة النجم الساحلي السبت.. فيما تشير التقارير البلجيكية عن وصول اللاعب نهاية الأسبوع.

فهل يسافر تريزيجيه من تونس لبلجيكا مباشرة أم يعود لمصر؟