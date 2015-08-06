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تعليم بنى سويف: لافتة شرف بأسماء وصور العاملين المحتفلين بالقناة

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تعليم بنى سويف: لافتة شرف بأسماء وصور العاملين المحتفلين بالقناة تعليم بنى سويف: لافتة شرف بأسماء وصور العاملين المحتفلين بالقناة
أكد نبوى محمد على، وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، أنه كلف العلاقات العامة بالمديرية بتعليق لوحة شرف عبارة عن لافتة (بنر) بأسماء وصور العاملين، الذين حضروا الاحتفالات فى المديرية اليوم، رغم أنها إجازة رسمية لهم.

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم أنه أصدر تعليماته بوجود دفتر حضور استثنائى ليقوم العاملون الذين حرصوا علي الحضور تعبيرا عن حبهم لمصر، بالتوقيع داخله ومهما بلغ عددهم ستشملهم لوحة الشرف، لافتاً إلى تبرعه بثمن وتكلفة (البنر).

يذكر أن مديرية التعليم حرصت كغيرها من مؤسسات الدولة على وضع لافتات كبيرة الحجم على المبنى وتشغيل الدى جى بالأغانى الوطنية، تعبيرا عن فرحة العاملين بها باحتفالات قناة السويس.

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