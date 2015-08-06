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ميناء شرق بورسعيد يتفاوض مع10خطوط ملاحية جديدة تزامناً مع افتتاح القناة

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ميناء شرق بورسعيد يتفاوض مع10خطوط ملاحية جديدة تزامناً مع افتتاح القناة ميناء شرق بورسعيد يتفاوض مع10خطوط ملاحية جديدة تزامناً مع افتتاح القناة
قال اللواء بحرى مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء شرق بورسعيد، إن الهيئة تتفاوض مع 10 خطوط ملاحية عالمية عبر شركة قناة السويس للحاويات، التى تدير محطة تداول البضائع بميناء شرق بورسعيد.

وأضاف عطية - فى تصريح صادر عن الهيئة اليوم - أن افتتاح قناة السويس الجديدة سيمثل حافزا إيجابيا لجذب خطوط ملاحية جديدة للعمل بميناء شرق بورسعيد، لافتا إلى ارتفاع حركة تداول البضائع بميناء شرق بورسعيد خلال 2016 بـ 30 بالمائة فى حالة نجاح شركة قناة السويس للحاويات فى جذب خطوط ملاحية جديدة.
>وأردف - أن ميناء شرق بورسعيد تمكن من تداول 2ر3 مليون حاوية منذ بداية العام وحتى الآن، ومن المقرر انتعاش ذلك خلال العام المقبل.
>وأشار إلى أن 5 خطوط ملاحية عالمية انسحبت من ميناء شرق بورسعيد خلال 2015 إلى ميناء بيرية فى اليونان بسبب رفع رسوم تداول الحاويات من قبل شركة قناة السويس للحاويات.
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