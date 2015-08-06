الليلة الختامية لمولد الفرغل بأسيوط يتحول لمظاهرة فرحة بافتتاح القناة

يواصل المصريون الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة بجميع مراكز أسيوط، حيث تحول الاحتفال بالليلة الختامية لمولد العارف بالله السلطان الفرغل بمدينة أبو تيج إلى احتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة حيث نظم الأهالى والزائرين مسيرات جابت إرجاء المدينة حاملين الأعلام والرايات التى تحمل شعار القناة الجديدة والدفوف وصور الرئيس السيسى، مرددين الهتافات التى تعبر عن فرحتهم بهذه المناسبة العظيمة.

وقال أحمد شوقى محبوب رئيس مدينة أبو تيج أن قناة السويس الجديدة تؤكد على قدرة المصريين على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات والمضي قدماً نحو بناء الدولة المصرية الحديثة، واستعادة مصر لقيمتها ومكانتها المؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

واستطرد: ان مصر صانعة المجد ومسيرتها الحضارية لن تتوقف، وأنها ترسم آفاقا واعدة لأجيال المستقبل وباقية بقاء الزمن، واهلها دائما يحولون الهزائم الى انتصارات يسطرها التاريخ.

>وفى السياق ذاته واصلت العبارات النهرية بمحافظة اسيوط رحلاتها بنهر النيل احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة ونقل المواطنين بالمجان للمشاركة فى احتفالات المحافظة بتلك المناسبة العظيمة.

>كانت الاحتفالات قد بدأت بمحافظة اسيوط يوم الثلاثاء الماضى.

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>1-رئيس مدينة ابو تيج يحمل احد الأطفال

>2-افراح واحتفالات بمولد الفرغل والقناة الجديدة

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