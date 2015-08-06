الليلة الختامية لمولد الفرغل بأسيوط يتحول لمظاهرة فرحة بافتتاح القناة

وقال أحمد شوقى محبوب رئيس مدينة أبو تيج أن قناة السويس الجديدة تؤكد على قدرة المصريين على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات والمضي قدماً نحو بناء الدولة المصرية الحديثة، واستعادة مصر لقيمتها ومكانتها المؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
واستطرد: ان مصر صانعة المجد ومسيرتها الحضارية لن تتوقف، وأنها ترسم آفاقا واعدة لأجيال المستقبل وباقية بقاء الزمن، واهلها دائما يحولون الهزائم الى انتصارات يسطرها التاريخ.
>وفى السياق ذاته واصلت العبارات النهرية بمحافظة اسيوط رحلاتها بنهر النيل احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة ونقل المواطنين بالمجان للمشاركة فى احتفالات المحافظة بتلك المناسبة العظيمة.
>كانت الاحتفالات قد بدأت بمحافظة اسيوط يوم الثلاثاء الماضى.
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>1-رئيس مدينة ابو تيج يحمل احد الأطفال
>2-افراح واحتفالات بمولد الفرغل والقناة الجديدة
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