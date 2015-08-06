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حجز إخوانين 24 ساعة على ذمة التحريات لاتهامهما بالتحريض على العنف بأكتوبر

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حجز إخوانين 24 ساعة على ذمة التحريات لاتهامهما بالتحريض على العنف بأكتوبر حجز إخوانين 24 ساعة على ذمة التحريات لاتهامهما بالتحريض على العنف بأكتوبر
أمرت نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى، بحجز 2 من عناصر الإخوان 24 ساعة على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهز الأمنية، وذلك لإتهامهم بالتظاهر والتحريض على العنف والانضمام لجماعة إرهابية.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت فى وقت سابق من ضبط المتهمين بمسكنهم بدائرة قسم ثان أكتوبر، على خلفية معلومات مفادها أشتراكهم فى مظاهرات جماعة الإخوان التى تنظمها بالمخالفة للقانون والدستور والتحريض على العنف، و الإنضمام لجماعة الأخوان الإرهابية، و تكدير الأمن والسلم العام، وتم تحرير محضر بالواقعة و أحيل للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.
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