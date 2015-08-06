وصول جثمان عضو "حازمون" المقتول أثناء محاولته الهرب من الأمن لمشرحة زينهم

وصل إلى مشرحة زينهم جثمان عضو حركة حازمون، ويدعى مجدى بسيونى، والذى قتل خلال مداهمة شقته بمنطقة العياط بالجيزة، والمطلوب على ذمة قضايا عنف.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، داهمت شقة أحد العناصر الإرهابية، المطلوب على ذمة قضايا عنف بمنطقة العياط بالجيزة، وأثناء محاولته الهروب، تمت تصفيته من قبل قوات الأمن.

وقال مصدر أمنى لـ"اليوم السابع": إن العنصر الذى قتل هو أحد أعضاء حركة حازمون، وكان المسئول عن تأمين اعتصام أعضاء "حازمون" بمنطقة العباسية، وكان الذراع اليمنى لـ حازم صلاح أبو إسماعيل ، وأكد المصدر أنه شارك فى عدد من الأحداث، التى شهدت أعمال عنف، ومنها أحداث السفارة الأمريكية الأولى والثانية، وأحداث ذكرى محمد محمود الثانية.