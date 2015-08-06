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حبس مسجل خطر ضبط بحوزته كمية من الهيروين وبندقية خرطوش فى القليوبية

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حبس مسجل خطر ضبط بحوزته كمية من الهيروين وبندقية خرطوش فى القليوبية حبس مسجل خطر ضبط بحوزته كمية من الهيروين وبندقية خرطوش فى القليوبية
أمر محمد عبد المؤمن، وكيل نيابة مركز شرطة طوخ، بحبس "مسجل خطر" أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعد ضبطه بحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" طلقات نارية وكمية من الهيروين المخدر.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بقيام ضباط مباحث مركز طوخ برئاسة المقدم صلاح عبد الفتاح بالقبض على المتهم "ثابت.ح.إ" 50 سنة "مسجل خطر" السابق اتهامه فى عدد 8 قضايا (مخدرات – سرقة – قتل) آخرهم القضية رقم 2815 إدارى مركز طوخ لسنة 2012م – مخدرات، ومسجل شقى خطر تحت رقم 509 فئة ب فرض سيطرة وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش تحمل رقم 26105 – 14 E وعدد 3 طلقة من ذات العيار وكمية من الهيروين المخدر حوالى 60 جراما ومبلغ مالى 95 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 11952 إدارى مركز طوخ لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة سيد الشنوفى مدير نيابة مركز طوخ وبإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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مصر 365