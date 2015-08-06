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ضبط 5 مطلوبين لتنفيذ الأحكام بينهم هاربون من المؤبد بالقليوبية

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ضبط 5 مطلوبين لتنفيذ الأحكام بينهم هاربون من المؤبد بالقليوبية ضبط 5 مطلوبين لتنفيذ الأحكام بينهم هاربون من المؤبد بالقليوبية
تمكنت مباحث القليوبية بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية من القبض على 5 هاربين من تنفيذ الأحكام خلال حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، بينهم هاربون من السجن المؤبد وتم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير الأمن.

وتم ضبط كل من "يوسف م" 37 سنة صاحب محل كشرى محكوم عليه هارب فى القضية رقم 7946 جنايات مركز طوخ لسنة 2015 - [ سرقة بالإكراه ] كلى رقم 612 لسنة 2015 الحكم السجن المؤبد و"ايمن ع "30 سنة عاطل محكوم عليه هارب فى القضية رقم 20078 جنايات مركز طوخ لسنة 2014 [ سرقة بالإكراه ] كلى رقم 1833 لسنة 2014 م , الحكم السجن المؤبد.

كما تم ضبط حازم س " 37 سنة عاطل محكوم عليه هارب فى القضية رقم 3661 جنايات مركز طوخ لسنة 2015 [ شروع فى سرقة بالإكراه ] كلى رقم 396 لسنة 2015 الحكم السجن 10 سنوات و"محمود م " 38 سنة عاطل محكوم عليه هارب فى القضية رقم 17132 جنايات مركز طوخ لسنة 2014 - [ مخدرات ]، كلى رقم 179 لسنة 2014 الحكم السجن 10 سنوات و"خالد م" 37 سنة عامل محكوم عليه هارب فى القضية رقم 27008 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2014 [ اختلاس ] كلى رقم 1133 لسنة 2015 الحكم السجن 3 سنوات.

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