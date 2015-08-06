طلاب جامعة السويس يحتفلون بافتتاح القناة الجديدة

نظم طلاب جامعة السويس احتفالية عصر اليوم الخميس، بمنطقة الجندى المجهول بكورنيش السويس رافعين أعلام مصر بمشاركة العديد من المواطنين احتفالا بافتتاح القناة الجديدة.

وأدى الطلاب والمشاركون فى الاحتفال فقرات فنية على الأغانى الوطنية، حاملين لافتة مدون عليها "جامعة السويس تهنئ شعب المصرى بافتتاح قناة السويس الجديدة" .



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جانب من الفعاليات



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الاحتفالات بكورنيش السويس



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رفع لافتات قناة السويس



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جانب من الاحتفال



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طلاب جامعة السويس



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جانب من الاحتفال بالكورنيش