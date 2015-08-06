بالصور..مواطنون فى الإسكندرية يتابعون حفل قناة السويس بالميادين والكافيهات

يتابع المواطنون بالإسكندرية حفل افتتاح قناة السويس الجديدة على شاشات العرض بالميادين العامة والكافيهات على طريق الكورنيش بمنطقة محطة الرمل والمنشية والشاطبى، وعمت الفرحة فور ظهور الرئيس عبد الفتاح السيسى وإلقاء كلمته على المواطنين خلال حفل الافتتاح.

وقال أحمد مصطفى، أحد متابعى حفل قناة السويس بميدان محطة الرمل، إنه جاء خصيصًا للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة مع أسرته، حاملاً أعلام مصر وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمل نظرًا للمجهود الكبير الذى بذله لافتتاح القناة فى عام واحد.

يذكر أن ميادين الإسكندرية بدأت الاحتفال منذ صباح اليوم بافتتاح قناة السويس، بالأعلام والأغانى الوطنية وباقات الزهور، وشارك فيها العديد من المواطنين.



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