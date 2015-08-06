الصحة: 27 حالة اسعاف بمنطقة الاحتفالات شرق القناة

أعلنت غرفة إدارة الأزمات بوزارة الصحة، عن آخر ما تلقته من بلاغات حتى الساعة الرابعة عصرًا من اليوم الخميس،

> عن اسعاف ٢٧ بمنطقة الاحتفالات بشرق القناة من داخل العيادات المتنقلة وصرف العلاج اللازم لهم بينهم حالة فرنسية الجنسية وحالة هولندية الجنسية.

تراوحت إصاباتهم ما بين الإجهاد الحراري والآلام المعوية والارتفاع بضغط الدم والتواء الكاحل والتهاب بالحلق ونقل مواطن لإصابته بالإجهاد الحراري إلى مستشفى الإسماعيلية العام وحالته مستقرة.

وفي سياق آخر ارتفعت عدد حالات الإصابة في اندلاع حريق بمصنع للقطن بمنطقة عبدالقادر قسم العامرية أول إلى ٧ مصابين جرى اسعاف ٣ منهم في موقع الحادث ونقل ٣ إلى مستشفى العامرية العام ومصاب لمستشفى الشرطة بالاسكندرية وأصيب ٩ مواطنين في حادث انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية – مطروح جرى نقلهم لمستشفى الضبعة المركزي.