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استشارى تجميل: الحجاب يحافظ على صحة الشعر ويحد من تساقطه وتقصفه

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استشارى تجميل: الحجاب يحافظ على صحة الشعر ويحد من تساقطه وتقصفه استشارى تجميل: الحجاب يحافظ على صحة الشعر ويحد من تساقطه وتقصفه
عند ارتفاع درجات حرارة الطقس، وانتشار أشعة الشمس الحارقة، يفرز العرق الزائد فى جميع مناطق الجسم، وخاصة الشعر.

وهنا يجب أن نطرح سؤالا هاما "هل الحجاب ضار على الشعر أم مفيد له؟".

وحول هذا أشارت الأستاذة الدكتورة منى سبع استشارى الجلدية والتجميل وعضو الأكاديمية الأمريكية للجلد والليزر، إلى أن الشعر من أكثر مناطق الجسم التى تتأثر بارتفاع درجات حرارة الطقس، وأكثرها تضررًا من الطقس الحار.

وتابعت استشارى الجلدية والتجميل أن الحجاب يحافظ على صحة الشعر ويحد من تقصفه وتساقطه، وهذا ما جعل بعض السيدات فى أمريكا وأوروبا تلجأن لاستخدام الطاقية أو "الكاب"، وذلك للحفاظ على الشعر.

وتقدم عضو الأكاديمية الأمريكية للجلد والليزر، بعض النصائح للمرأة المحجبة للحفاظ على شعرها وحجابها فى فصل الصيف، وهى :
>1- ينصح بارتداء الحجاب ذو الألوان الفاتحة والمصنوعة من القطن.
>2- عدم ارتداء الحجاب على الشعر المغسول قبل تجفيفه، حتى لا يتسبب فى نمو الفطريات والإصابة بإكزيما ذهنية تتسبب فى تساقط الشعر، ولذلك يجب تجفيفه جيدا فور غسله وقبل التعرض للشمس.

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مصر 365