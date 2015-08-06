باحثون: ريجيم "اليويو" لا يزيد فرص الإصابة بالسرطان

كشفت دراسة علمية حديثة أن الريجيم الـ"يو يو" لا يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان، وأوضح الباحثون أن ريجيم الـ"يو يو" هو عبارة عن فقدان الوزن بشدة ثم اكتسابه بأضعاف الكيلوهات بشكل سريع.

وقد اقترحت البحوث السابقة أن خسارة الوزن بشدة، ثم اكتسابها مرة أخرى، يعمل على اضطراب العمليات البيولوجية التى تزيد من فرص الإصابة بالسرطان.

وفى الدراسة الجديدة، قام الباحثون بتحليل بيانات لأكثر من 132000 من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 50-74 عامًا.

>ودرس الباحثون كيفية تأثير تغيرات الوزن على زيادة فرص الإصابة بـ15 نوعًا من أنواع السرطان، التى أبرزها سرطان الكلى والقولون.

ووجد الباحثون أن ريجيم اليويو لا يرفع فرص الإصابة بسرطان الكلى أو أى نوع من أنواع السرطان التى شملتها الدراسة. وقد نشرت الدراسة على الإنترنت مؤخرًا فى المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة.