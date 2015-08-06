3 طرق فعالة للشعور بالشبع والسيطرة على الشهية

فقدان الوزن مهمة صعبة على الكثيرين، لذلك يبحثون عن وسيلة مساعدة تقلل من الشعور بالجوع سواء كانت أدوية تقلل الشهية وهو أمر خطير جدًا لأنها تسبب الاكتئاب أو تقليل الوجبات.

لذلك، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، عن 6 طرق سحرية لتثبيط الشهية وتساعدك على تحقيق أهدافك من حيث فقدان الوزن، والتى تشمل:

1- تناول تفاحة يوميًا

>إذا كانت هناك وسيلة فعالة لتنظيم النظام الغذائى الخاص بك، فإن ذلك سيكون باتباع نظام غذائى غنى بالألياف، حيث إن الأطعمة الغنية بالألياف تهضمها المعدة ببطء وترسل إشارات للدماغ بالشبع لأطول فترة ممكنة.

بالإضافة إلى ذلك، الألياف تنظم مستويات السكر فى الدم، وهذا بدوره يعمل على تنظيم الشعور بالجوع والشبع.

ونصح الباحثون بتناول تفاحة يوميًا لأنها غنية بالألياف ضمن النظام الغذائى اليومى، وذلك لخفض السعرات الحرارية اليومية، وتنظيم الهضم.

2- تناول الفلفل الحار الساخن

3- تناول حبوب الصنوبر

>يعتبر الفلفل الحار من التوابل المفضلة إضافتها للوجبات، كما أنه يجعلك تأكل كمية أقل.>يحتوى الصنوبر على حمض البينولينيك الذى يعزز إفراز الهرمون المسئول عن تثبيط الشهية ويساعد على إبطاء هضم الطعام، وبالتالى يعزز الشعور بالشبع لفترة أطول.