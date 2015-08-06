أخبار عاجلة

لمخالفتهما الاشتراطات الصحية.. إغلاق مستشفى خاص وعيادة غير مرخصة بالمنوفية -
استعدادًا لـ"شم النسيم".. "صحة المنوفية" تكثف حملات الرقابة على "الأسماك المملحة" -
4 ملامح أساسية تحدد مستقبل السيارات في العالم بمعرض «سيول» -
الأخبار - العلاقات الأمريكية الصينية ... فصول من التوتر السياسي والإقتصادي والعسكري -
وزير البيئة يصل المنيا لتفقد مصنع تدوير القمامة بالعدوة -
محافظ أسيوط يلتقي 17 برلمانيًا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020 -
"الغندور" يكشف تفاصيل اجتماع لجنة صندوق تطوير التعليم -
هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

15 فائدة مذهلة للخوخ.. أبرزها زيادة الرغبة الجنسية

Google+ Print
15 فائدة مذهلة للخوخ.. أبرزها زيادة الرغبة الجنسية 15 فائدة مذهلة للخوخ.. أبرزها زيادة الرغبة الجنسية
تعتبر فاكهة الخوخ من أهم الفواكه الصيفية من حيث الطعم اللذيذ والفوائد الصحية التى لا تعد ولا تحصى، كما أنها تتميز بملمس القطيفة وموجودة منذ عدة قرون، وتعتبر رمزًا للخلود والصداقة لدى الصينيين.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Care 2”، المختص بالصحة العامة وفوائد الأغذية الطبيعية، عن 15 فائدة مذهلة للخوخ تجعله يتربع على عرش الفواكه، نظرًا لفوائده العديدة، التى تشمل:
>1. الخوخ هو وجبة خفيفة مثالية لفقدان الوزن.
>2. الخوخ يكافح مرض السكرى وأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالسمنة.
>3. الخوخ يعمل على الحفاظ على صحة الجلد.
>4. الخوخ يقلل من فقدان الشعر مع تأثيره الإيجابى على فروة الرأس.
>5. الخوخ يساعد على تقليل القلق والإجهاد.
>6. يساعد على منع السرطان.
>7. الخوخ يساعد على إزالة الديدان من الأمعاء.
>8. الخوخ له تأثير مدر للبول مما يساعد على تطهير الكلى والمثانة.
>9. الخوخ له القدرة على تهدئة اضطراب المعدة.
>10. المركبات فى الفاكهة ذات النواة الحجرية يمكن أن تساعد فى القضاء على "متلازمة الأيض".
>11. الخوخ مدر للبول وملين خفيف.
>12. الخوخ يزيد الشهوة الجنسية.
>13. زهور الخوخ لها خصائص مهدئة.
>14. الخوخ يمنع الأورام السرطانية من النمو ويوقف نشاطها.
>15. الخوخ يعالج التهاب الشعب الهوائية والسعال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365