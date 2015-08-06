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بالصور.. جماهير المحلة تصنع "مركبا كبيرا" احتفالا بقناة السويس

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قامت جماهير المحلة بصنع مركب ضخم وتعليق لافتات الفرحة والعزة بافتتاح قناة السويس أمام مجلس مدينة المحلة الكبرى وسيتم عمل منصة عليه تمهيدا للاحتفال والعبور بالسفن لقناة السويس.
>يذكر أن مجلس إدارة غزل المحلة منح موظفى الشركة اجازة رسمية اليوم احتفالا بإفتتاح قناة السويس الجديدة، فيما قام مسئولى بلدية المحلة بفتح المتنزهات العامة مجانا مع منح اللاعبين راحة اليوم أيضا .
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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