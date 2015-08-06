بالصور..عروض فنية ورقص خيول بشوارع قنا احتفالا بقناة السويس الجديدة

انتشرت مجموعة من العروض الفنية ورقص الخيول بشوارع مدينة قنا ضمن احتفالات المحافظة بافتتاح قناة السويس الجديدة.

جابت مجموعة من الخيول شوارع المدينة ترقص على موسيقى المزمار البلدى فى الوقت الذى جابت الشوارع سيارات تحمل مكبرات الصوت التى شدت بالأغانى الوطنية، وخرجت السيدات من الشرفات يطلقن الزغاريد ابتهاجا بالاحتفالات.

وضعت محافظة قنا باشراف اللواء عبد الحميد الهجان، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بإشراف اللواء مهندس هانى حمدى، بوضع شاشات عرض بميدان المحطة وميدان الساعة لنقل فعاليات احتفالية افتتاح قناة السويس الجديدة على الهواء مباشرة.



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