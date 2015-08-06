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بالصور..محافظ بنى سويف: حفر القتاة بسواعد مصرية وتمويل وطنى إنجاز تاريخى

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بالصور..محافظ بنى سويف: حفر القتاة بسواعد مصرية وتمويل وطنى إنجاز تاريخى بالصور..محافظ بنى سويف: حفر القتاة بسواعد مصرية وتمويل وطنى إنجاز تاريخى
اعتبر المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، خلال تفقده اليوم، عددا من فاعليات ومظاهر الاحتفالات بمناسبة افتتاح القناة، أن الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة خلال عام واحد وبتمويل وطنى وسواعد مصرية يعد إنجازًا تاريخيًا للمصريين.

شارك المحافظ الأهالى فرحتهم بميدان الزراعيين والمديرية وشوارع أحمد عرابى وعبد السلام عارف والكورنيش بمدينة بنى سويف، يرافقه اللواء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف والمستشار العسكرى للمحافظة.

وحمل المواطنون الأعلام المصرية، مرددين الأنغام الوطنية وأغانى "تسلم الأيادى"، و"بشرة خير" و"يا حبيبتى يا "، وقدمت فرقة الفنون الشعبية استعراضات فنية، كما تم توزيع الورود والأعلام والتيشرتات على المواطنين.

المحافظ ومدير الأمن أثناء مشاركتهم المواطنين الاحتفالات -اليوم السابع -8 -2015
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المحافظ ومدير الأمن أثناء مشاركتهم المواطنين الاحتفالات

الموسيقى النحاسية تعزف النشيد الوطنى والأغانى -اليوم السابع -8 -2015
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الموسيقى النحاسية تعزف النشيد الوطنى والأغانى

توزيع الأعلام على المواطنين -اليوم السابع -8 -2015
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توزيع الأعلام على المواطنين

توزيع تى شرتات تحمل اسم القناة -اليوم السابع -8 -2015
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توزيع تى شرتات تحمل اسم القناة

الأهالى أثناء استلام تى شرتات القناة -اليوم السابع -8 -2015
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الأهالى أثناء استلام تى شرتات القناة


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مصر 365

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