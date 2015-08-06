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عاصفة ترابية تمنع فوجا سياحيا من مغادرة أبو سمبل ومحافظ أسوان يستضيفهم

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عاصفة ترابية تمنع فوجا سياحيا من مغادرة أبو سمبل ومحافظ أسوان يستضيفهم عاصفة ترابية تمنع فوجا سياحيا من مغادرة أبو سمبل ومحافظ أسوان يستضيفهم
أعطى اليوم محافظ أسوان مصطفى يسر، توجيهاته الفورية لرئيس مدينة أبو سمبل محمد أنور بتقديم كل التسهيلات وأوجه الضيافة والراحة من أغذية ومشروبات على نفقة المحافظة لـ267 سائحا من مختلف الجنسيات بإحدى الفنادق السياحية ذات الخمس نجوم، حيث لم يستطيعوا العودة من مدينة أبو سمبل بعد زيارة معبدى أبو سمبل طبقًا للبرنامج السياحى المعد لهم بسبب عاصفة ترابية قادمة من الجنوب تسببت فى انعدام الرؤية تماما على طريق أسوان / أبو سمبل.

وفى نفس السياق، طالب المحافظ من اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان بمتابعة تحرك الفوج السياحى من مدينة أبو سمبل أثناء عودتهم لمدينة أسوان واستكمال برنامجهم السياحى فور إنتهاء العاصفة الترابية مع تقديم كافة سبل الرعاية الأمنية، بالإضافة إلى تحذير سائقى الحافلات السياحية المقلة للفوج السياحى بعدم تجاوز السرعات المقررة حفاظًا على أرواح وسلامة السائحين، لافتًا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من المحافظة بمتابعة ورعاية وتأمين الأفواج السياحية الزائرة لها والحرص على سلامتهم من أى مخاطر وخاصة الطرق من خلال التواجد المرورى ورفع درجات الاستعداد لنقاط الإسعاف على الطرق السريعة.

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مصر 365