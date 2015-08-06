مطار برج العرب يوزع أعلاما على الركاب بمناسبة احتفالات قناة السويس

شارك العاملون بمطار برج العرب العرب الدولى بالإسكندرية فى احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة.

وأشار محمد طمان، مدير العلاقات العامة بمطار برج العرب الدولى لـ"اليوم السابع"، إلى أن المطار قد استعد للمشاركة فى الاحتفالية من تعليق لافتات ولوجو قناة السويس الجديدة، مع عرض لوجو القناة الجديدة على شاشات العرض بالمطار.

وأضاف أن العاملين قاموا بتوزيع أعلام مصر على الركاب القادمين والمغادرين من مطار برج العرب، مع بث الأغانى الوطنية، كما أكد أن المطار يعمل بكامل طاقتة و أنه على استعداد لأى تطورات قد تشهده الاحتفالات.



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