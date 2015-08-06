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بالصور.. حكمدار المحلة يوزع ورودًا على المواطنين احتفالا بقناة السويس

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بالصور.. حكمدار المحلة يوزع ورودًا على المواطنين احتفالا بقناة السويس بالصور.. حكمدار المحلة يوزع ورودًا على المواطنين احتفالا بقناة السويس
قام اللواء مشير عزيز عبد السيد حكمدار أمن المحلة وسمنود والعميد على صديق مأمور مركز المحلة والمقدم أحمد كوهية مفتش مباحث مركز المحلة بتوزيع الورود والحلوى على المواطنين وقائدى السيارات أمام المركز ابتهاجا بافتتاح قناة السويس الجديدة هذا الإنجاز العظيم الذى حققه شعب بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وعبر المواطنون عن فرحتهم بهذه المناسبة رافعين علامة النصر وأعلام مصر ومرددين هتافات " بنحبك ياسيسى.. تحيا مصر.. الجيش والشرطة والشعب إيد واحدة".

وقامت السيدات بإطلاق الزغاريد والتصفيق معربين عن فرحتهن بافتتاح قناة السويس الجديدة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015


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