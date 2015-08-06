بالصور.. حكمدار المحلة يوزع ورودًا على المواطنين احتفالا بقناة السويس

وعبر المواطنون عن فرحتهم بهذه المناسبة رافعين علامة النصر وأعلام مصر ومرددين هتافات " بنحبك ياسيسى.. تحيا مصر.. الجيش والشرطة والشعب إيد واحدة".
وقامت السيدات بإطلاق الزغاريد والتصفيق معربين عن فرحتهن بافتتاح قناة السويس الجديدة.
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