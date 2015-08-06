بالصور.. محافظ المنوفية على رأس مسيرة حاشدة احتفالا بالقناة
جاء ذلك فى إطار احتفالات المنوفية بافتتاح قناة السويس الجديدة شارك فى المسيرة سكرتير عام المحافظة والسكرتير العام المساعد والمستشار العسكري والقمص بولا ممثلا لكاتدرائية شبين الكوم ورئيس مدينة شبين الكوم ووكيل وزارة الشباب والرياضة وجموع من مواطني المنوفية رجالا ونساء وأطفالا، كما شارك في المسيرة عدد كبير من قائدي السيارات المختلفة الذين تجاوبوا مع هتافات " تحيا مصر " فى مظهر احتفالي مهيب يعبر عن فرحى الشعب المصري بانجازه الجديد .
وفي كلمته أمام المشاركين بالمسيرة أكد محافظ المنوفية أن مصر أثبتت للعالم أنها تستطيع بشعبها قهر المستحيل وتخطي الصعاب مؤكدا أن قناة السويس الجديدة فاتحة خير وبداية قوية لنهضة حقيقية مؤكدا أن هذا الوطن قدم لنا الكثير وحان الوقت لنرد له جزء من فضله علينا .
وكانت احتفالات محافظة المنوفية قد بدأت بماراثون للدراجات قاده المحافظ وشارك فيه عدد كبير من شباب المحافظة وتقام مساء اليوم احتفالية فنية كبير بالاستاد الرياضي تتضمن فقرات فنية وموسيقي عربية وعروض كرنفالية .
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