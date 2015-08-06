تصفية قيادي بـ«حازمون» أثناء ضبطه بإحدي الشقق السكنية بالعياط

نجح رجال الأمن الوطنى والمركزى بمركز العياط بالجيزة، في تصفية عضو بحركة «حازمون» داخل إحدى الشقق السكنية بالمنطقة.

كانت النيابة العامة أصدرت قرارا بضبط وإحضار عضو بحركة «حازمون»، لاتهامه على ذمة قضايا عنف، ومحاولة تنفيذ عمليات إرهابية أثناء احتفالات المواطنين بالمحافظات بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وأثناء توجه قوة أمنية من قطاع الأمن الوطنى والعمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزى إلى مسكنة بمنطقة العياط، أطلقت الأعيرة النارية على المتهم، فلقي مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وأثناء تفتيش مسكنه عثر على وثائق تحوى مخططا إرهابيا يشمل تنفيذ عمليات تخريبية بالمحافظات تزامنا مع احتفالات المواطنين بافتتاح قناة السويس الجديدة.