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«مميش» بحفل الافتتاح: سنبدأ غدًا مشروع تنمية محور قناة السويس..ولن نسمح لأحد بكسر المصريين

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«مميش» بحفل الافتتاح: سنبدأ غدًا مشروع تنمية محور قناة السويس..ولن نسمح لأحد بكسر المصريين «مميش» بحفل الافتتاح: سنبدأ غدًا مشروع تنمية محور قناة السويس..ولن نسمح لأحد بكسر المصريين

قال الفريق مهاب مميش، إن الشعب المصري أراد فاستجاب القدر، في ثورة يناير المجيدة و30 يونيو، وها هو يستجيب اليوم أيضاً لتكون قناة السويس الجديدة للحياة للشعب المصري العظيم، وبامر الشعب تم تنفيذ المشروع في الوقت الذي حدده الرئيس عبد الفتاح ، بفضل من متابعته وتوجيهه، وبأموال المصريين.

وأضاف “مميش” خلال حفل افتتاح القناة الجديدة : “شكرا لكل من شارك في هذا العمل وسقطت منه حبة عرق وأخص بالشكر أبطال القوات المسلحة المصرية الباسلة ورجال الهيئة الهندسية والعاملين بهيئة قناة السويس ….لقد كان حلما وأصبح حقيقة”.

مؤكداً : “عدكم أن نبدأ من غداً 7 أغسطس أن نبدأ مشروع تنمية محور قناة السويس”، واوضح، لقد وعدنا فأوفينا وكان التحدي هو شعارنا والوطن هو هدفنا، ولن نسمح لأحد بأن يكسر المصريين إلا على أجسادنا.

 

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