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الداخلية تضبط 32 من قيادات «الإخوان» الوسطى بالمحافظات

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الداخلية تضبط 32 من قيادات «الإخوان» الوسطى بالمحافظات الداخلية تضبط 32 من قيادات «الإخوان» الوسطى بالمحافظات

حملة أمنية – أرشيفية

وجهت الأجهزة الأمنية  جهودها على مستوى الجمهورية في ضبط العناصر الإرهابية، في إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية المُقننة التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم المتهمين فى قضايا التعدى على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية

وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط 32 من تلك العناصر. وفى سياق متصل أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية عن ضبط  6 من أعضاء تلك اللجان بمحافظات الجيزة، الغربية، المنيا وبني سويف.

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