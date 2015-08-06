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صور ملابس رجاليه لشتاء 2015

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صور ملابس رجاليه لشتاء 2015 صور ملابس رجاليه لشتاء 2015

الأربعاء 05-08-2015 15:33

الرياض - خلود أحمد

على الرغم من أنّ الأجواء لا تزال حارةً إلا أنّ مجموعات خريف وشتاء 2015 قد بدأت في الظهور في الأسواق هذه الأيام، وهذا يعني أنّ الوقت قد حان لتحددي احتياجاتك الشتوية هذا الموسم، ولنساعدك على الاختيار جمعنا لك أبرز 4 اتجاهات من ملابس رجاليه لموسم خريف وشتاء 2015 .
طبعات الحيوانات:
ظهرت هذه الطبعات في المعاطف بالتحديد وتنوعت بين طبعات جلد النمر والزيبرا . شوهدت هذه الطبعات في عروض كل من Saint Laurent و Burberry Prorsum وغيرها .
إطلالة غامضة بالأسود:
الألوان المشرقة هي ألوان الصيف، ولكن يبدو أنّ اللون الأسود هو الأبرز لموسم الشتاء المقبل؛ حيث غطّى هذا اللون بعض الإطلالات في العروض الرجالية، فسادها الغموض والأناقة في الوقت نفسه، وقد كانت عروض Givenchy و Tom Ford هي أفضل من قدم الإطلالات السوداء بالكامل في هذا الموسم.
معطف رمادي:
تنوعت المعاطف الطويلة للشتاء المقبل ولكن اللون الرمادي كان طاغيًا على معظمها، حيث يجمع هذا اللون بين الأناقة الشتوية وسهولة التنسيق والارتداء بحيث يعنيك عن باقي المعاطف الشتوية في خزانتك .
طبعات متطابقة:
قدم العديد من مصممي البدل الرسمية بتصميمها بأسلوب عصري متجدد فغطوا البدل بكاملها بطبعات متطابقة، على الرغم من أنّ هذه البدل تتطلب جرأةً لارتدائها إلا أنها ستعطيك مظهرًا أنيقًا ومتجددًا.
شاهد معنا أبرز الاتجاهات للشتاء المقبل وحدد احتياجاتك من بينها.

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