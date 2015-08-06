4 اتجاهات لافتة اعتمديها في اطلالتك

تبحث كل سيدة عن اتجاهات الصيف الدارجة لتدخلها في إطلالاتها، ولتتألق بطريقة عصرية مواكبة لأحدث خطوط الموضة العالمية. ولنوفر عليك عناء البحث، جمعنا لك آبرز ما قدمته عروض الأزياء لربيع وصيف 2015 .

البنطلون الواسع

ظهرت البنطلونات الواسعة منذ عدة مواسم، ولا تزال في مقدمة اتجاهات الموضة لهذا الصيف. قدمها العديد من المصممين ودور الأزياء بطرق وتنسيقات مختلفة، منهم: إيلي صعب و Giorgio Armani و Alice & Olivia...

طبعة المربعات

اكتسحت طبعة المربعات أو Gingham عروض ربيع وصيف هذا العام بتصاميم متنوعة من مصممين عالميين مثل: Oscar de la Renta و Altuzarra ، بالإضافة إلى Diane von Furstenberg . وقد أضفت طابعاً انثوياً جميلاً على تصاميمهم .

اللون الأصفر

كان اللون الأصفر حاضراً بقوة في عروض الأزياء العالمية. ويمكنك ملاحظة مدى انتشارة في محلات الملابس في كل مكان. أضيفية إلى إطلالتك، سواء في الملابس أو في الاكسسوارات البسيطة لتضيء إطلالتك.

المعطف الصيفي

ظهرت المعاطف الصيفية بطريقة كبيرة في إطلالات الصيف. وقد تميزت بخاماتها الصيفية الخفيفة وألوانها المشرقة. ننصح بهذه المعاطف الصيفية لمن تبحث عن إطلالة مناسبة للسفر.

شاهدي معنا أجمل اتجاهات الصيف لتتألقي بها.